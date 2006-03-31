Азаров ”сдал” Ющенко и Еханурова

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время консультаций с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ договорился о возможности проведения переговоров о коалиции после оглашения официальных результатов парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На этих консультациях было четко определено, что механизм переговоров возможен после объявления официальных результатов Центризбиркома», - сказал он.

Н.АЗАРОВ еще раз подчеркнул, что переговоры с любыми политическими силами возможны только при условии обсуждения в первую очередь основополагающих, по мнению Партии регионов, принципов создания коалиции - принципов экономических преобразований.