Украинские эксперты заставили Иран признаться в сбитии самолета МАУ – советник Зеленского

Экспертная и поисково-спасательная группа, отметил Ермак, круглосуточно работала на месте трагедии.

Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что именно слаженная и принципиальная позиция украинских экспертов и спасателей привела к тому, что Иран признал вину за катастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

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"Эта версия (сбитие ракетой – УНИАН) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", – отметил Ермак.

По его словам, на месте крушения круглосуточно работала экспертная и поисково-спасательная группа, в нее вошли 45 экспертов из различных министерств и служб, а также представители компании МАУ.

"Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину", – добавил советник президента.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.