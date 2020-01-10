Специалисты анализируют видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing - Пристайко

Глава украинского МИД прокомментировал обнародованные видео о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что специалисты уже анализируют видео, демонстрирующее, как в воздухе летящий объект поражает самолет "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение возле Тегерана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Офисе президента.

В частности, его попросили прокомментировать появление видео, на котором видно, как неизвестный объект поражает самолет.

Пристайко сказал, что сейчас очень много различных фотографий и видео, которые изучаются специалистами. "Мы должны знать: где и кто снял видео, кто поделился видео, какая была позиция (съемки). Или это была настоящая позиция на месте событий, временные рамки? Все это сейчас анализируется специалистами. Как только они придут к выводу, мы сможем поделиться с вами (информацией)", - заявил Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.