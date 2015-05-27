Киев возлагает большие ожидания на заседание Комиссии Украина-НАТО - Полторак

Об этом министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак заявил во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам политических отношений и политики безопасности Трасивулосом Стаматопулосом, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

«Мы видим прогресс, мы являемся свидетелями прогресса, который происходит в реформировании Минобороны Украины, и осознаем, что нам предстоит многое сделать вместе», - сказал Стаматопулос.

При этом он добавил, что, хотя времени на промедление с реализацией реформ нет, однако их нужно проводить качественно.

Полторак, говоря о ситуации на Донбассе, отметил, что текущие события на востоке Украины является свидетельством того, что Россия не отказывается от политики поддержки и распространения сепаратизма. Он считает, что такая политика объективно угрожает уже не только Украине, но и большинству стран Восточной Европы.

В пресс-службе отметили, что Полторак также «коснулся вопросов консолидации общих с Альянсом усилий, направленных на поддержку реформ сектора безопасности, что сейчас приобрело принципиальное значение».

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По его словам, важным достижением в этом направлении является совместное с представителями волонтерских организаций начало деятельности Совета реформ при Министерстве обороны.

«Целью Совета является внедрение комплекса реформ по вопросам экономической деятельности, материально-технического и медицинского обеспечения, налаживание эффективного механизма привлечения представителей гражданского общества и международных организаций к процессу реформирования», - сказал министр обороны Украины.

Полторак отметил, что Украина высоко ценит помощь со стороны НАТО и стран-членов Альянса и прилагает максимальные усилия для ее практического использования.