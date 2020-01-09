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Над оккупированным Крымом кружит самолет Кремля

13:25, 09 января 2020
Политика
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Над Крымом заметили самолет администрации президента РФ / wikipedia

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на данные ресурса Flightradar24. Сайт позволяет следить за полетами самолетов в реальном времени.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта «Внуково» в Москве.

Крым.Реалии - скриншот с сайта Flightradar24

Ту-214СР – самолет-ретранслятор, призванный обеспечивать защищенную связь высшего российского руководства. Он оснащен специальным радиотехническим комплексом, усиленной системой энергоснабжения и дополнительными топливными баками.

СМИ в оккупированном Крыму, тем временем, сообщают о возможном визите Путина в Севастополь.

Напомним, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

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Теги: #Крым#самолет