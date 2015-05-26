В Севастополе запретили исполнять гимн города на украинском языке

Об этом сообщает сайт оккупационного Законодательного собрания Севастополя.

Согласно сообщению, представители оккупационных властей во втором чтении приняли закон "О гимне города Севастополя". Гимном города утверждена песня «Легендарный Севастополь» композитора Вано Мурадели на стихи Петра Градова.

Читайте такжеОккупационные власти Севастополя хотят сделать русский язык единственным "государственным""Законом также предусмотрено наказание за искажение гимна Севастополя в публичных и общественных местах. Например, ранее слова «легендарной песни» пытались перевести на украинский язык", - говорится в сообщении.

Как пишет Крым.Реалии, песня «Легендарный Севастополь» была официальным гимном города до аннексии полуострова. Он был утвержден решением I сессии горсовета XXII созыва от 29 июля 1994 года.

В годы независимости Украины севастопольский поэт Мирослав Мамчак написал свою версию гимна города на украинском языке, которую исполнял ансамбль Военно-морских сил Украины и транслировала телерадиокомпания ВМСУ «Бриз», до аннексии базировавшаяся в Севастополе.