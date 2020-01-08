Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

Сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

«Генеральный секретарь скорбит в связи с авиакатастрофой, которая произошла сегодня в Тегеране», - говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.