В Европарламенте хотят "узнать больше" о причинах катастрофы украинского самолета в Иране

Президент Европейского парламента Давид Сассоли выразил соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа самолета.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявляет, что в Европарламенте хотят узнать больше о причинах катастрофы украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран).

Об этом Сассоли сообщил в микроблоге Twitter.

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"Я хочу выразить от себя и Европейского парламента глубочайшие соболезнования семьям и близким 176 жертв трагической катастрофы украинского самолета минувшей ночью над Ираном. Мы ожидаем узнать больше о том, что вызвало эту ужасную трагедию", - подчеркнул Сассоли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.