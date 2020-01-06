Зеленский в Омане провел еще одну встречу (фото)

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Читайте такжеЗеленского заметили в роскошном отеле Омана (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства. Отмечается, что во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности в сравнении с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации.

Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создания в нашей стране благоприятной деловой среды, наиболее привлекательные сферы для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

"Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества", - говорится в сообщении.

Раньше у Зеленского сообщили, что он находится в Омане, где у него запланированы встречи на высшем уровне.