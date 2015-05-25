Большинство украинцев неудовлетворительно оценили год президентства Порошенко - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией TNS On-line TRACK, сообщает ТСН.uа.

В частности, 31% опрошенных украинцев считают действия властей по стабилизации ситуации в стране совершенно неудовлетворительными, еще 28% респондентов убеждены, что власть, в основном, не выполняет своих обязанностей, а 37% респондентов считают, что власть что-то делает, но не в полном объеме, и лишь 1% опрошенных уверены, что власть полностью выполняет возложенные на нее функции. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что с ноября 2014 по апрель 2015 года индекс оценки деятельности правительства упал вдвое.

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Так, в апреле только 8% украинцев оценили действия Кабмина удовлетворительно, а 68% - неудовлетворительно. Эксперты объясняют такие результаты принятыми непопулярными законами, которые связаны с тарифной политикой государства.

В то же время, 51% украинцев абсолютно или скорее не удовлетворены деятельностью президента, доля довольных составляет 17%, а индекс оценки его деятельности с июля 2014 до апреля 2015 года упал на 12 пунктов и остается на уровне ниже среднего.

Социологи также напоминают, что во время вступления в должность как действующего президента Петра Порошенко, так и парламента, стартовый индекс удовлетворенности у них был практически на одинаковом среднем уровне.

Напомним, ровно год назад, 25 мая, в Украине проходили внеочередные выборы президента, на которых в первом же туре победил Порошенко.

Порошенко, который стал пятым президентом Украины, отдали свои голоса почти 10 миллионов украинских избирателей (54,70%), выбрав его среди 23 кандидатов в избирательном бюллетене при явке 59,48%.



