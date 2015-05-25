Ровно год назад украинцы избрали Порошенко президентом
10:52, 25 мая 2015Политика
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Ровно год назад, 25 мая, в Украине проходили внеочередные выборы президента, на которых в первом же туре победил Петр Порошенко.
REUTERS
Выборы президента Украины прошли без серьезных нарушений.
Петру Порошенко, который стал пятым президентом Украины, отдали свои голоса почти 10 миллионов украинских избирателей (54,70%), выбрав его среди 23 кандидатов в избирательном бюллетене при явке 59,48%.
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Выборы были назначены решением Верховной Рады 22 февраля 2014 года, после бегства Януковича и отстранения Радой его от должности президента.
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