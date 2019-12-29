В рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек - Сивохо

Еще 14 человек отказались принимать участие в обмене и переезжать на окуппированную часть Донбасса.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявляет, что в рамках обмена Украина передала контролируемым Россией боевикам 127 человек.

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Об этом он сказал во время общения с "Громадське", видео которого опубликовано в Twitter.

"Отдали 127, забрали 76", - сказал Сивохо.

Он отметил, что по договоренности, украинская сторона рассчитывала получить освобожденными 80 человек, но четыре человека остались на оккупированной территории из-за своих семей.

Советник секретаря СНБО уточнил, что эти четыре человека теперь не будут содержаться под стражей.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сказала, что Украина собиралась передать на оккупированную территорию Донбасса 141 человека, но 14 человек отказались принимать участие в обмене.

Также Лутковская сказала, что точные цифры еще необходимо уточнить после пересчета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.