Украина работает с членами ЕС, которые тормозят ратификацию соглашения об ассоциации - АП

Об этом рассказал в эфире 5 канала заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый.

По его словам, Украина предпочла бы, чтобы эти страны быстрее ратифицировали соглашение, и поэтому постоянно поддерживает с ними контакты на высшем уровне.

"Если не работать на самом высоком политическом уровне с каждой из этих стран, вообще можно было не ожидать такой блестящий результат: 18 стран, плюс в двух находится на подписи в парламенте, в четырех – в процессе, и в четырех – это Греция, Кипр,Италия и Австрия, они начинают процесс, но мы бы хотели, чтобы это было быстрее. Поэтому Президент Украины встречался в Риге с премьер-министром Греции, федеральным канцлером Австрии, и поэтому он постоянно поддерживает диалог на высшем политическом уровне с премьер-министром Италии. Я вам скажу, что впечатление такое, что есть надежда, что какие-то внешние влияния на страны ЕС в этом вопросе не подействуют», - заявил Чалый.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации в 2014 году.

В тот же год Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.