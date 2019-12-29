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Обмен пленными: в "ДНР" заявили об отказе 20 человек возвращаться в ОРДЛО

11:40, 29 декабря 2019
Политика
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Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" начался / фото: twitter.com/APUkraine

Об этом заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают россСМИ.

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"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены", - сказала она, добавив, что 20 человек не захотели возвращаться в ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на КПП под Горловкой начался обмен пленными между самопровозглашенными "Л/ДНР" и украинской стороной. Точное количество людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.

То, что на Донбассе стартовал обмен пленными, подтвердили в Офисе президента.

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