У Зеленского подтвердили начало обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" (фото, видео)
11:24, 29 декабря 2019Политика
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Обмен начался в 11 часов 29 декабря.
Обмен пленными / twitter.com/APUkraine
Офис президента подтвердил, что на Донбассе на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц.
Об этом говорится в Twitter ОП. Также были опубликованы фото и видео с обмена пленными между Киевом и "ЛДНР".
twitter.com/APUkraine
twitter.com/APUkraine
twitter.com/APUkraine
Как сообщал УНИАН, обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вблизи Горловки.
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