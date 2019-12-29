У Зеленского подтвердили начало обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" (фото, видео)

Обмен начался в 11 часов 29 декабря.

Офис президента подтвердил, что на Донбассе на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц.

Об этом говорится в Twitter ОП. Также были опубликованы фото и видео с обмена пленными между Киевом и "ЛДНР".

Как сообщал УНИАН, обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вблизи Горловки.