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У Зеленского подтвердили начало обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" (фото, видео)

11:24, 29 декабря 2019
Политика
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Обмен пленными / twitter.com/APUkraine

Об этом говорится в Twitter ОП. Также были опубликованы фото и видео с обмена пленными между Киевом и "ЛДНР".

twitter.com/APUkraine
twitter.com/APUkraine
twitter.com/APUkraine

Как сообщал УНИАН, обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вблизи Горловки.

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Теги: #обмен пленными