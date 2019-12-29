Заключенных в ОРДЛО украинцев конвоировали к месту обмена: фоторепортаж
11:18, 29 декабря 2019Политика
824 0
О точной формуле и деталях обмена в данный момент не сообщается.
Обмен пленными на Донбассе / REUTERS
На КПВВ «Майорское» сегодня проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛНР-ДНР».
Читайте такжеОбмен пленными между Украиной и "Л/ДНР": онлайн-трансляция (обновляется)
Боевики доставили заключенных к месту обмена. Фото украинцев сделал корреспондент Reuters.
О точной формуле и деталях обмена в данный момент не сообщается.
Напомним, сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями ОРДЛО. Решение об обмене было согласовано участниками ТКГ 23 декабря, а накануне обмен 29 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter