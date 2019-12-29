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Заключенных в ОРДЛО украинцев конвоировали к месту обмена: фоторепортаж

11:18, 29 декабря 2019
Политика
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Обмен пленными на Донбассе / REUTERS

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Боевики доставили заключенных к месту обмена. Фото украинцев сделал корреспондент Reuters.

О точной формуле и деталях обмена в данный момент не сообщается.

Напомним, сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями ОРДЛО. Решение об обмене было согласовано участниками ТКГ 23 декабря, а накануне обмен 29 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: #Донбасс#обмен