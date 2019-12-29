Обмен пленными: полиция перекрыла дорогу к КПВВ "Майорское"

Пост выставили примерно за полтора-два часа до запланированного начала обмена.

Патрульная полиция перекрыла дорогу, к КПВВ «Майорское» на Донбассе.

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Как сообщает «Громадське», сегодня в 11:00 там должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупационной администрацией «Л/ДНР».

Авто полиции стоит за селом Одрадиевка. Полицейские останавливают все гражданские машины и сообщают водителям, что дальше проезд запрещен, пока не завершится обмен.

Пост выставили примерно за полтора-два часа до запланированного начала обмена. До этого проезд к КПВВ был свободным, хотя сам пункт пропуска сегодня не работает.

Напомним, сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями ОРДЛО.

Решение об обмене было согласовано участниками ТКГ 23 декабря, а накануне обмен 29 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на это, имеющаяся информация об обмене остается неполной.