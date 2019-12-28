В Раде зарегистрировали законопроект о медиа

Текст документа на сайте парламента отсутствует.

27 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2693 "О медиа".

Об этом указано на парламентском сайте.

Инициаторы законопроекта - народные депутаты Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Цыба.

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Самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады еще нет. Сейчас документ находится на рассмотрении руководства парламента.