ГПУ изменила группу прокуроров по делу экс-"беркутовцев", которых хотели включить в список на обмен

В ходе судебного разбирательства коллегия судей огласила постановление об изменении группы прокуроров, подписанное Генпрокурором Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по делу против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление генпрокурора зачитала председательствующая судья Маргарита Васильева на судебном заседании при рассмотрении апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам».

До принятия соответствующего решения генпрокурора, прокурорами по этому делу были Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов. В постановлении генпрокурора о смене группы прокуроров от 27 декабря 2019 года, предоставленном суду, определяется другой состав группы прокуроров.

«Генеральный прокурор Рябошапка рассмотрел материалы уголовного производства по обвинению Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского ... учитывая изменение структуры и штатного расписания ГПУ, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания государственного публичного обвинения в суде, необходимо возложить полномочия прокуроров по этому производству на группу прокуроров в другом составе», - говорится в постановлении Рябошапки, которое зачитала председательствующая судья.

В постановлении указано, что по этому делу определяется группа прокуроров в составе Куцого, Шевеленк, Субботина, Черноуса, Мазепина.

Рябошапка определил Сергея Куцого старшим в группе прокуроров в производстве по обвинению экс- «беркутовцев».

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В постановлении указано, что по этому делу определяется группа прокуроров в составе Куцого, Шевеленк, Субботина, Черноуса, Мазепина.

Рябошапка определил Сергея Куцого старшим в группе прокуроров в производстве по обвинению экс- «беркутовцев».

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

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Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря "Громадське" со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-"беркутовцев" были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-"беркутовцев".

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-"беркутовцам". Жалобы Янишевского, Зинченко и Аброськина суд получил 26 декабря, жалобы Тамтуры и Маринченко - сегодня.