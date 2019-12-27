На заседании суда один из экс-"беркутовцев" прикрепил к одежде нашивку с российским флагом

В Киевском апелляционном суде продолжается заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение райсуда об избрании меры пресечения экс-"беркутовцам", которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Один из обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане экс-«беркутовец» Павел Аброськин, который принимает участие в заседании суда с помощью видеоконференцсвязи, прикрепил к куртке нашивку с символикой, похожей на российский флаг.

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Как передает корреспондент УНИАН, в Киевском апелляционном суде продолжается заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение райсуда об избрании меры пресечения экс-"беркутовцам", которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Аброськин вместе с двумя другими обвиняемыми Зинченко и Янишевским находятся в СИЗО и участвуют в судебном заседании с помощью видеоконференцсвязи.

Как сообщал УНИАН, адвокаты обжаловали решение Святошинского райсуда Киева о продлении сроков содержания под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского и помещении под домашний арест Сергея Тамтуру и Александра Маринченко.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля суд изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря "Громадське" со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пятеро экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-"беркутовцев".