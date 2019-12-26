КСУ опубликовал решение о признании неконституционным законопроекта об "освобождении" депутатов за кнопкодавство и прогулы

Законопроект признан не соответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции и соответствующим требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины.

На сайте Конституционного суда Украины обнародовано заключение относительно неконституционности президентского законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (№1027).

Как отмечается в заключении, Конституционный суд признал законопроект не соответствующим требованиям части первой статьи 157 и соответствующим требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины.

"В заключении Конституционного суда Украины отмечается, что предписание части третьей статьи 84 Конституции Украины относительно личного голосования на заседаниях Верховной Рады Украины является юридическим императивом, то есть безоговорочным, категорическим требованием для народного депутата Украины, поскольку представитель народа в парламенте должен осуществлять свои полномочия лично. Нарушение этого требования является искажением сущности представительской демократии. Действие народного депутата Украины вопреки такому требованию, несомненно, должно порождатть его ответственность как лица, которое прибегло к нарушению указанного императива. Следовательно, попытку установить ответственность народного депутата Украины за нарушение предписания части третьей статьи 84 Конституции Украины можно считать как таковую, котлорая имеет легитимную цель. В то же время, предложенная в законопроекте формула предусматривает предоставление суду полномочий установить только сам факт того, имело место или нет "неличное голосование", - отметили в суде.

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Кроме того, отмечается, что автоматическая потеря мандата (без решения Верховной Рады Украины) народным депутатом Украины (досрочное прекращение полномочий нардепа) на основании установления судом только самого факта любого "неличного голосования" - безотносительно к характеру действия (действий) народного депутата, обстоятельствам, при которых такой факт имел место, без установления природы личного участия депутата и без учета того, что в отношении поведения депутата могут быть выявлены обстоятельства смягчающего характера - не будет отвечать требованию соразмерности.

Так, Конституционный суд, основываясь на своей последовательной юридической позиции, согласно которой "ограничение прав и свобод человека и гражданина является допустимым только при условии, что такое ограничение является соразмерным (пропорциональным)", считает, что "любое вмешательство в права человека даже при наличии легитимной цели, вопреки требованию соразмерности, непременно вызовет отмену или ограничение прав и свобод человека".

"Учитывая изложенное Конституционный суд Украины считает, что законопроект является таким, что не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины", - констатировали в суде.

Конституционный суд отмечает, что предложенная законопроектом редакция статьи 81 Конституции Украины, которой предлагается исключить из пункта 6 части второй статьи 81 слова "избирательного блока политических партий", устанавливает на конституционном уровне запрет на образование избирательных блоков политических партий, хотя, согласно Конституции Украины, "избирательный блок политических партий" является отдельным институтом.

В заключении суда отмечается, что в случае принятия предложенного законопроектом изменения в Конституцию граждане Украины потеряют свои права, которые им прямо или косвенно гарантированы статьями 38 и 81 Конституции Украины. "Следовательно, предложенное изменение предусматривает отмену прав гражданина Украины и является таковым, что не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины", - отметили в КС.

Также в заключении отмечается, что в предложенной в законопроекте редакции статьи 81 Конституции Украины пункт 7 ее части второй предусматривает, что полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае: "7) отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии".

"Конституционный суд Украины считает, что предложенное законопроектом требование не является соразмерным преследуемой цели, природа санкции должна соответствовать тяжести правонарушения. Кроме того, примененное в законопроекте понятие "без уважительных причин" имеет оценочный характер, что не соответствует критериям четкости, однозначности, предсказуемости, как того требует юридическая определенность - составляющая принципа верховенства права. Предложенное изменение, учитывая приведенные юридические аргументы, не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины", - пояснили в суде свое решение.

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Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский проект закона (№1027) о внесении изменений в статью 81 Конституции (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата).

Законопроектом предусмотрено, что одним из оснований для досрочного прекращения полномочий парламентария является установление судом факта неличного голосования этим депутатом.