Эксперты не исключают возможности роспуска ВР и отставки Гончарука в следующем году

Эксперты отмечают, что многие недооценивают местные выборы «с точки зрения конфликтологии», поскольку в них будет большое количество игроков, которые «не имеют особых интересов соблюдать законность, права, свободы, международные стандарты» во время кампании.

Эксперты не исключают возможности роспуска парламента и отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге председатель правления, координатор политических программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская напомнила, что «иммунитет парламента заканчивается 29 августа 2020 года, то есть год после внеочередных выборов президент не имеет права распускать парламент».

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По ее словам, не исключена возможность роспуска парламента на основании того, что в ВР отсутствует коалиция фракций. При этом она добавила, что существует «высокая вероятность организации внеочередной парламентской компании».

«По букве закона и Конституции президент после 29 августа 2020 года может распускать ВР и в свете несуществующей коалиции, и при условии создания правительственного кризиса, которая, возможно, будет вызвана с целью переизбрания парламента», - отметила Айвазовская.

В то же время научный директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Алексей Гарань считает, что «дифференциация во фракции Зеленского (речь идет о фракции «Слуга народа» - УНИАН) будет идти, но в то же время, я думаю, что он сохранит большинство в парламенте, то есть вряд ли это монобольшинство развалится».

Он также отметил, что на данный момент роспуск парламента выглядит маловероятным. По его словам, любые выборы - «это всегда риск». При этом отметил, что в нынешнем парламенте «по пропорциональным спискам Зеленский не набрал абсолютного большинства, и оно формировалось за счет мажоритарщиков».

Комментируя ситуацию относительно деятельности правительства в следующем году, Гарань сказал: «Что касается правительства, то здесь ситуация иная. Я думаю, что будут ротации. Я не исключаю отставки Гончарука (речь идет о возможности отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины УНИАН).

«Хотя опять же, это в значительной степени будет зависеть от ситуации в экономике и от того, удастся ли провести решения, которые могут быть представлены населению как успешные в экономической сфере», - добавил он.

Айвазовская, говоря о политической ситуации в 2020 году, отметила, что нужно будет «выдержать колоссальное напряжение - национальную местную избирательную кампанию». По ее словам, многие недооценивают местные выборы «с точки зрения конфликтологии», поскольку в них будет большое количество игроков, которые «не имеют особых интересов соблюдать законность, права, свободы, международные стандарты» во время кампании.

Она считает, что конфликт, если он происходит среди кандидатов в небольшом населенном пункте, «иногда более горячий, чем президентские выборы» и для его решения кандидаты могут привлекать третью сторону - криминалитет для физического противостояния. «Поэтому вызовов по местным выборам очень много», - отметила Айвазовская.