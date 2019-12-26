Повышение зарплат и новые возможности для производителей - Гончарук рассказал о плюсах укрепления гривны

Глава украинского правительства также подчеркнул, что в первые месяцы 2020 года произойдет корректировка государственного бюджета.

Государственный бюджет Украины на 2020 год будет пересматриваться, в связи с укреплением национальной валюты. При этом сам факт укрепления гривны – больше положительный, чем отрицательный, потому что он способствует росту заработных плат украинцев относительно доллара и открывает новые возможности для производителей.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 26 декабря во время прямого эфира на телеканале “Украина 24”.

“Украинцы начинают верить в национальную единицу. Спрос на гривну превышает спрос на доллар. От укрепления гривны сложнее экспортерам и частично государственному бюджету. Но большое количество людей также выигрывает. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается. Начиная с того, что человек может импортировать оборудование, если хочет что-то производить. Производитель может купить его дешевле в гривне”, – рассказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что в следующем году, чтобы помочь экспортерам справиться с укреплением национальной валюты, правительство планирует разработать мощную программу для поддержки отечественных производителей. В частности, предоставить возможность получения кредитов для развития бизнеса под низкий процент.

Глава украинского правительства также подчеркнул, что в первые месяцы 2020 года произойдет корректировка государственного бюджета, чтобы избежать расхождений между реальным и запланированным курсом.

“Министерство экономики в каждій период (в последний раз они это делали 10 октября) делает макроэкономический прогноз. На основе этого документа Министерство финансов делает вывод относительно того, на каких цифрах должен строиться бюджет. Бюджет на следующий год создавался на основе цифр по 10 октября. В условиях, когда активно меняются макроэкономические показатели, конечно, бюджет будет пересматриваться. Уже в первых месяцах 2020 г. мы получим новый макроэкономический прогноз. Будем садиться со специалистами НБУ и планировать, как реагировать”, – сказал Гончарук.