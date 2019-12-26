Рябошапка рассказал, когда планирует полностью обновить состав прокуратуры

По словам генпрокурора, параллельно с переаттестацией будет происходить отбор прокуроров как в Офис генпрокурора, так и в областные и окружные прокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассчитывает до сентября 2020 года обновить весь кадровый состав прокуратуры.

Читайте такжеСледователи по делам Майдана перейдут в ГБР после назначения нового директора бюро - Рябошапка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Мы завершили реформу в Офисе генпрокурора. Со 2 января начинает работать центральный аппарат, до сентября 2020 года будет закончена переаттестация всех прокуратур в Украине, а это, в целом, около 7,5 тысяч прокуроров, это огромное количество. И на сентябрь мы планируем выйти на показатель, который будет обозначать, что мы полностью обновили кадровый состав прокуратуры», - заявил он.

По словам Рябошапки, параллельно с переаттестацией будет проходить добор прокуроров как в Офис генпрокурора, так и в областные и окружные прокуратуры.

«Прокуратура должна быть эффективной, она должна полностью отрабатывать те ресурсы, которые вложены в органы прокуратуры. Новая прокуратура должна ориентироваться на потребности общества, чтобы те, кто действительно виновны были наказаны. Новая прокуратура - это та, которой доверяют люди. Один из наших приоритетов сделать так, чтобы доля людей, которые доверяют органам прокуратуры значительно-значительно возросла», - добавил генпрокурор.