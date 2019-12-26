Верещук: с 2008 года Украина политически ни на шаг не приблизилась к НАТО

Нардеп признала, что РФ влияет на некоторые страны НАТО, которые "в тесном экономическом сотрудничестве с Россией видят больший смысл, чем в сотрудничестве с Украиной".

С 2008 года Украина ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО, заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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"Мы остаемся в исходной точке с апреля 2008 года, с Бухарестского саммита. Где нам указали на наш ПДЧ, что мы когда-то будем в НАТО... Да, мы меняемся, проводим реформы. Но политически мы ни на шаг не приблизились к НАТО", – отметила Верещук, передает «Обозреватель».

Нардеп скептически отнеслась к заявлениям России о необходимости деэскалации напряженности с НАТО.

"Вы же прекрасно понимаете, что Москва манипулирует и играет словами. Кстати, со стороны НАТО тоже раздаются такие призывы. Макрон, даже Расмуссен, Анджей Дуда говорят, что надо улучшать отношения (с РФ. – Ред.)... А, в то же время, все усиливают свои позиции в оборонном секторе. Поэтому это не более чем слова", – отметила она.

При этом Верещук признала, что РФ влияет на некоторые страны НАТО, которые "в тесном экономическом сотрудничестве с Россией видят больший смысл, чем в сотрудничестве с Украиной".

Впрочем, по ее словам, это не касается США.

"Америка – совсем другой континент. Это особые отношения. Предоставить или не предоставить Украине оружие – в данном случае на Россию никто не будет обращать внимания", – констатировала депутат и напомнила, что США уже заложили в бюджет $300 млн на выделение военной помощи Украине.