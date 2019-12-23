В Евросоюзе назвали поезда на Крымском мосту нарушением суверенитета Украины

Кроме того, отмечается, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В Европейском Союзе назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, которой располагает УНИАН.

"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без разрешения Украины. Это еще одно нарушение со стороны России суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что "железнодорожное соединение является еще одним шагом на пути к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляцией Крыма от Украины, частью которой он остается".

Кроме того, отмечается, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - подчеркнули в ЕС.

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"Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова и Севастополя", - добавили в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ. Стоимость его строительства составила 6,9 млрд рублей.

США и страны Евросоюза осудили строительство моста, назвав его нарушением государственного суверенитета Украины. Протест выразило Министерство иностранных дел Украины, которое напомнило о судебных исках против РФ в связи с незаконным строительством в акватории Азовского моря.

13 декабря этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность участия Путина в открытии железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом 23 декабря.

21 декабря Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря включительно. Ограничения, вероятно, связаны с приездом Путина на полуостров.

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит Путина сегодня на аннексированный полуостров.