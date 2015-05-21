ВР приняла в первом чтении законопроект о Национальной полиции

За законопроект (регистрационный №2822),проголосовали 284 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом определено, что Национальная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

В случае принятия проекта закона, в органах и подразделениях Национальной полиции будет запрещено использовать любые предметы, имеющие символику политических партий, и проводить политическую деятельность. Полицейским будет запрещено высказывать личное отношение к деятельности политических партий во время исполнения служебных полномочий, а также использовать служебные полномочия в политических целях.

В составе Национальной полиции будут функционировать уголовная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.

Руководители территориальных органов Национальной полиции будут назначаться на должности и увольняться руководителем Национальной полиции по согласованию с министром внутренних дел.