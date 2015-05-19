Депутаты с пререканиями договорились рассмотреть законопроекты о национальной полиции
Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты о Национальной полиции (№2822) и муниципальной страже (№2890).
Как передает корреспондент УНИАН, в целом депутаты включили пакетом 28 законопроектов.
В их числе также законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усилении ответственности за ослабление обороноспособности Украины” (№2103).
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В то же время несколько законопроектов вызвали споры между депутатами. Так, выступали против включения в повестку дня законопроектов, касающихся изменения ставок акцизного сбора на транспортные средства и восстановления полного объема пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров.
Как отметил председатель ВР Владимир Гройсман, в 14.00 состоится Совет коалиции, на котором будут обсуждаться, в частности, и эти вопросы.