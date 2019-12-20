Гривня возглавила список валют, которые больше всего укрепились к доллару

С начала 2019 года гривня выросла к доллару США на 19%.

С начала 2019 года гривня выросла к доллару США на 19%, что позволило ей возглавить список валют, которые больше всего укрепились к доллару.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что укрепление гривни превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Bloomberg пишет, что укрепление гривни сдерживает трудовую миграцию из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на субботу, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.