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Гривня возглавила список валют, которые больше всего укрепились к доллару

17:31, 20 декабря 2019
Финансы
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Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления к доллару / фото УНИАН

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Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что укрепление гривни превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Bloomberg пишет, что укрепление гривни сдерживает трудовую миграцию из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на субботу, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара#курс валют