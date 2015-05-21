В Риге открывается саммит Восточного партнерства

В рамках саммита будут определены будущие шаги сотрудничества Евросоюза со странами Восточного партнерства. Также на саммите лидеры ЕС и стран инициативы оценят предварительное выполнение Соглашений об ассоциации с тремя странами - Украиной, Грузией и Молдовой, а также состояние сотрудничества с Арменией, Азербайджаном и Беларусью.

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В преддверии саммита президент Петр Порошенко сообщал ЕС выделит Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи, передает ТСН. Кроме того, глава государства ждет от ЕС четкого решения о безвизовом режиме с Украиной – одновременно с задачами, которые Киев должен выполнить для открытия границ. Другой важный момент – подтверждение европейских перспектив Украины.

Самая главная надежда Украины на этом саммите - либерализация визового режима. Отметим, что накануне рижского форума министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что главным результатом для украинской стороны должен стать четкий сигнал от ЕС о сроках получения безвизового режима, передает радио "Свобода".

На прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о выполнении Украиной условий получения безвизового режима, в котором дала понять, что Украина не получит желаемого на этом саммите, поскольку еще не выполнила всех необходимых условий. Но Брюссель сообщил, что при выполнении всех условий, Украина может получить безвизовый режим с ЕС в течение 2016 года.

Подчеркнем, что этот саммит Восточного партнерства станет первым после встречи в Вильнюсе в ноябре 2013 года, на котором тогдашний президент Украины Виктор Янукович заявил об отсрочке Украиной Соглашения об ассоциации.

Инициатива Восточного партнерства – это программа, начатая странами ЕС 2009 года. Она распространяется на 6 стран: Украину, Беларусь, Грузию, Молдову, Азербайджан и Армению. Цель программы – углубление сотрудничества с этими странами в различных сферах - политической ассоциации, зоне свободной торговли, а также перспектива визовой либерализации.