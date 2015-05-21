Хан: формат отношений с ЕС зависит только от страны-партнера

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об єтом в Риге заявил европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Читайте такжеЕК может признать выполнение Украиной безвизовых требований осенью, но отменят визы только в 2016 году - еврокомиссар

"Это зависит, прежде всего, от самой страны партнера, где есть ее интересы, и как глубоко зайдет интеграция или подход к ЕС. Мы готовы, мы открыты. Но определенные критерии должны быть выполнены", - сказал он.

Йоханнес Хан также уверен, что именно от выполнения необходимых критериев зависит и введение безвизового режима для Украины. "Наша задача, и, как я понимаю, безвизовый режим очень важен, особенно для бизнес-сообщества. Мы готовы это сделать, но не любой ценой. Я уверен, что до конца этого года, особенно, когда мы говорим об Украине и Грузии, если они смогут выполнить несколько оставшихся критериев, Комиссия очень положительно сможет доложить до конца года. И это будет сделано", - подчеркнул еврокомиссар.