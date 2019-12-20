Рада закрыла последнее заседание в 2019 году
14:32, 20 декабря 2019Политика
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Следующее заседание состоится 14 января.
Иллюстрация REUTERS
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее заседание парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия заседания ВР в сессионном зале оставалось лишь несколько десятков депутатов.
Как известно, следующая пленарная неделя пройдет с 13 по 17 января.
Ранее Верховная Рада на неделю продлила себе зимние "каникулы" - с 20 по 24 января народные депутаты будут работать не в пленарном режиме, а с избирателями.
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