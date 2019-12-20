Рада закрыла последнее заседание в 2019 году

Следующее заседание состоится 14 января.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее заседание парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия заседания ВР в сессионном зале оставалось лишь несколько десятков депутатов.

Как известно, следующая пленарная неделя пройдет с 13 по 17 января.

Ранее Верховная Рада на неделю продлила себе зимние "каникулы" - с 20 по 24 января народные депутаты будут работать не в пленарном режиме, а с избирателями.