Президент Словакии призывает власти Украины не потерять решимость и терпение на пути реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Киска убежден, что Украину ожидает дорога тяжелых и сложных реформ. Говоря о словацком опыте проведения реформ, президент Словакии подчеркнул, что его страна успешно прошла этот путь, не смотря на то, что проведение реформ является болезненным процессом.

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"Все мы вам желаем, чтобы вы не потеряли решимость и терпение идти по этому пути", - подчеркнул Косичка.

Также он заверил, что Словакия заинтересована помогать Украине в процессе проведения реформ. "Мы хотим, чтобы наши двусторонние отношения в различных сферах жизни развивались, и мы хотели бы, чтобы Украина нашла свое место в нашей демократической Европе", - добавил он.

По его словам, успех Украины будет способствовать более эффективному сотрудничеству обеих стран.