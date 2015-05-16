Порошенко: Украина проводит реформы, чтобы стать настоящим европейским государством

Об этом заявил президент Петр Порошенко по случаю Дня Европы. Президент поднял Европейский флаг на площади перед администрацией президента.

Читайте такжеПрезидент Европарламента заверяет в полной поддержке и солидарности ЕС с УкраинойОн подчеркнул, что украинцы заслужили быть частью объединенной Европы. «В ноябре 2013 года Украина твердо задекларировала свой европейский выбор – показала это миллионами людей, которые вышли на европейский Майдан», - сказал президент.

Петр Порошенко напомнил, что за отстаивание европейских ценностей и пути Украины студенты заплатили своей кровью, когда их избили на Майдане, а позже свои жизни отдали Герои Небесной Сотни.

Глава государства отметил, что сегодня Украина осознает ответственность и проводит европейские реформы, чтобы измениться и стать настоящим европейским государством. Так, первый шаг в этом направлении был сделан, когда президент Украины и лидеры Евросоюза подписали Соглашение об ассоциации. И уже 20 стран-членов ЕС ратифицировали документ.

«Сейчас мы упорно работаем над тем, чтобы воплотить в жизнь все реформы, которые задекларированы в этом соглашении», - сказал Петр Порошенко. По его словам, создан Национальный совет реформ, который должна делать все возможное для ускорения проведения реформ. «Ускорить, чтобы украинские дети имели возможность жить в Украине, которая будет членом Евросоюза. И это - наша ключевая цель. Ничто не заставит Украину свернуть с избранного пути», - подчеркнул президент.