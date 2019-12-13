У Путина ответили, примет ли он участие в открытии ж/д сообщения с оккупированным Крымом

«Президент РФ может принять в этом участие», заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность участия главы Российского государства Владимира Путина в открытии железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом 23 декабря.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН РФ, об этом Песков сказал журналистам.

«Президент может принять в этом участие», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Путин принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. Она состоится 23 декабря.