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Путин проедет на поезде и откроет ж/д движение по Крымскому мосту

11:55, 12 декабря 2019
Общество
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REUTERS

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Глава РФ собирается проехать по мосту на поезде, передает Daily Storm.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Симферополь отправится 23 декабря, из Москвы в аннексированный Севастополь — 24 декабря. Билеты на них стали доступны к покупке 8 ноября.

Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года.

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года.

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Теги: #новости Украины#Путин#крымский мост