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Взрывчатку под автомобиль Шеремета заложила Кузьменко Юлия - следствие

18:02, 12 декабря 2019
Политика
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Фото со страницы Facebook Юлии Кузьменко

"Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - Кузьменко Юлия", - подчеркнул генерал.

"Работает детским хирургом в Охматдете. В последние годы стала собственником дома и нескольких автомобилей", - подчеркнул генерал.

Юлия Кузьменко - известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог.

По информации с ее страницы в соцсети, с 2003 года она работает в Научно-практическом центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ - заведует отделением Рентгенангиография и эндоваскулярной хирургии. До этого - с 2002-го по 2006 год - была врачом в Институте Амосова.

В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию евромайдан SOS-2016.

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