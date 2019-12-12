Взрывчатку под автомобиль Шеремета заложила Кузьменко Юлия - следствие

В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарную участие в антитеррористической операции.

Взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила Кузьменко Юлия. Об этом в ходе брифинга заявил генерал Коваль.

"Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - Кузьменко Юлия", - подчеркнул генерал.

"Работает детским хирургом в Охматдете. В последние годы стала собственником дома и нескольких автомобилей", - подчеркнул генерал.

Юлия Кузьменко - известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог.

По информации с ее страницы в соцсети, с 2003 года она работает в Научно-практическом центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ - заведует отделением Рентгенангиография и эндоваскулярной хирургии. До этого - с 2002-го по 2006 год - была врачом в Институте Амосова.

В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию евромайдан SOS-2016.