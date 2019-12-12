Нардеп прокомментировала интимную переписку во время заседания Рады (фото)

Народная избранница быстро прокомментировала "слитую" в сеть переписку.

Депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала переписку о сексе "на новом матрасе" во время заседания Верховной Рады.

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"Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарность мужу!", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, корреспондент издания "Информатор" сфотографировал интимную переписку нардепа Третьяковой с мужем. Согласно сообщениям, он заказал новый матрас, который должны сегодня привезти.

Депутат эмоционально отреагировала на такую новость и написала, что любит его еще сильнее. "Урааааааааа. Люблю тебя сильнее за матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа", – написала Третьякова.