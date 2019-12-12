"Секс на новом матрасе": нардеп попалась на интимной переписке в Раде (фото)

Народная избранница переписывалась с мужем.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова переписывалась о сексе на "новом матрасе" во время заседания Верховной Рады.

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Интимная переписка нардепа попала на фото. Как сообщает "Информатор", это произошло во время утренней сессии ВР, где обсуждали закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым. Согласно сообщениям, он заказал новый матрас, который должны уже сегодня привезти.

Депутат эмоционально отреагировала на такую новость и написала, что любит его еще сильнее.

"Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа", – написала Третьякова.

Согласно информации на странице Третьяковой в Facebook, с Поповым они поженились 21 сентября 2019.

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину поймали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".