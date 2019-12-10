Зеленский: я не веду переговоров с незаконной властью ОРДЛО

По мнению президента, «более справедливой» история будет тогда, когда к переговорам присоединятся не боевики, а жители Востока, которые были вынуждены покинуть дома из-за конфликта.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не сядет за один стол переговоров с представителями так называемых «республик» ОРДЛО.

Об этом он рассказал на брифинге после саммита в Париже 9 декабря.

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По мнению президента, «более справедливой» история будет тогда, когда к переговорам присоединятся не боевики, а жители Востока, которые были вынуждены покинуть дома из-за конфликта.

«И когда в Минске много вещей должно было соглашаться с этими представителями (незаконных вооруженных формирований – УНИАН), то почему только с этими? Вот в чем мой вопрос. Мне кажется, это будет справедливо», – сказал Зеленский.