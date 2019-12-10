Зеленский: выборы в ОРДЛО возможны только по украинским законам и стандартам ОБСЕ

Президент Украины отметил, что во время встречи стороны проявили заинтересованность в достижении договоренностей относительно всех правовых аспектов особенностей местного самоуправления ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны исключительно по украинским законам и стандартам ОБСЕ.

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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Я подчеркивал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ на основе Копенгагенских критериев», - заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что во время встречи стороны проявили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования «формулы Штайнмайера».