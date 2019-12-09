РФ, Беларусь, Китай: какие страны не поддержали резолюцию ООН по оккупированному Крыму (список)

В то же время «за» документ проголосовали 63 страны-члена ООН, еще 66 - воздержались.

Россия, Беларусь, Китай и еще 16 стран на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проголосовали против резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

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Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, который разместил фотографию результатов голосования странами-членами ООН за соответствующую резолюцию.

Всего обновленный проект документа не поддержали 19 стран.

В частности, против проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В то же время, резолюцию поддержали 63 страны-члена ООН, еще 66 - воздержались.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что намерены добиться к концу года принятия Генассамблеей ООН обновленной резолюции о милитаризации Крыма, а также Черного и Азовского морей.

В конце ноября на сайте ООН был опубликован обновленный проект резолюции против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. В тексте резолюции говорится о призыве к РФ вывести свои вооруженные силы с аннексированного полуострова и немедленно прекратить оккупацию украинской территории.

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». За документ проголосовали 66 стран, против -19 стран, воздержались - 72.