Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак

Кроме того, по газовым вопросам Зеленского будут консультировать Оржель и Витренко.

Советниками президента Украины Владимира Зеленского во время сегодняшней встречи в Париже лидеров стран "нормандской четверки" будут, в частности председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, украинская делегация достаточно большая, в частности в ее составе в качестве советников президента на саммите будут присутствовать Баканов, Аваков, Хомчак и другие.

Как сказал Тимошенко, в зависимости от темы обсуждения советники президента, присутствующие на встрече лидеров "нормандского формата", могут меняться.

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По словам Тимошенко, в составе украинской делегации - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которые при необходимости будут принимать участие в обсуждении газовых вопросов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь затронуть вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывод бандформирований с территории Донбасса.