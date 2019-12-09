Лидеры стран "нормандской четверки" обсудят шаги к установлению мира на Донбассе - Офис президента

Зеленский на переговорах в Париже в первую очередь поставит вопрос о возвращении пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.

Сегодня в Париже лидеры стран «нормандского формата» - президент Владимир Зеленский, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

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Об этом сообщает Офис президента Украины в микроблоге Twitter.

«Сегодня президент Владимир Зеленский в Париже встретится в «нормандском формате» с лидерами Германии, Франции и России, чтобы обсудить возможные шаги к установлению мира на Донбассе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский на переговорах в Париже в первую очередь поставит вопрос о возвращении пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.