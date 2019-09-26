Пристайко на встрече с главой МИД Венгрии договорился об установлении контакта на высшем уровне
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопросы экономического сотрудничества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, встреча глав внешнеполитических ведомств двух государств состоялась 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН в США.
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«Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время, что откроет путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.