Корниенко: Рада на следующей пленарной неделе продолжит "сериал" с увольнением Яременко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" не понимает, почему было решено голосовать одновременно за увольнение Яременко и назначение нового руководителя комитета.

На следующей пленарной неделе парламент вернется к "сериалу" с увольнением Богдана Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он отметил, что "на следующей неделе будем продолжать этот сериал". Корниенко заявил, что эта история уже похожа на мелодраматический сериал о комитете иностранных дел с элементами триллера".

Он добавил, что не знает, почему Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР решил голосовать за увольнение Яременко с должности председателя комитета и назначение Елизаветы Ясько на эту должность одним постановлением.

Корниенко сказал, что "в следующий раз для эксперимента сделаем два постановления". Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько.

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По его словам, поскольку постановление было одно с двумя вопросами, то и не было решения по этому вопросу.

Корниенко подтвердил, что во время внутреннего праймериз, 6 кандидатов претендовали на должность председателя комитета, но наибольшую поддержку получили Галина Михайлюк и Елизавета Ясько. В то же время, он отметил, что действительно большинство депутатов фракции поддержали кандидатуру Михайлюк, но победила Ясько, поскольку ее кандидатуру поддержал, кроме части депутатов, еще и Офис президента.

Корниенко также отметил, что будет еще раз проведен праймериз на должность главы комитета среди народных депутатов фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

После этого три фракции призвали уволить Яременко с должности председателя комитета ВР.

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В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова заявление о сложении полномочий председателя комитета.

На заседании 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Ясько.

5 декабря Верховная Рада не смогла назначить Ясько председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Решение поддержали лишь 186 депутатов. В полном составе не голосовали оппозиционные фракции, которые настаивали, чтобы отдельно проходило голосование за увольнение Яременко, и отдельно - за назначение Ясько.