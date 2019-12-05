Рада не смогла проголосовать за замену Яременко на Ясько: в "Слуге народа" это объяснили "внутренней дискуссией"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Во фракции "Слуга народа" объясняют малое количество голосов депутатов за избрание руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества внутренней дискуссией относительно кандидатуры на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Он считает, что вопрос об освобождении Богдана Яременко от должности председателя комитета и назначение нового руководителя комитета должен быть разделен.

"Я лично также считаю, что лучше было проголосовать отдельно два решения, но что сделано, то сделано. Я убежден, что будут сделаны выводы, и мы вернемся к этому вопросу или с этой кандидатурой, или с другой", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что малое количество голосов депутатов от «Слуги народа» - 174 - за решение о смене руководителя комитета связано с «внутренней дискуссией», хотя «нас и обвиняют в том, что мы как один, как солдаты, но видите, и дискуссия может быть».

На уточняющий вопрос, это была дискуссия по поводу увольнения Яременко или назначения Елизаветы Ясько, Гетманцев ответил: "Нет, по увольнению старого (речь идет о нынешнем руководителе комитета Яременко - УНИАН) не было никакой дискуссии".

По его словам, была дискуссия относительно процедуры выбора нового руководителя комитета.

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Гетманцев добавил, что во фракции была дискуссия "о процедуре назначения нового председателя - какой должна быть процедура, и, по мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, поэтому, возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, которые они себе представляют".

Как известно из источников во фракции «Слуга народа», во время голосования за две кандидатуры на должность председателя комитета -Ясько и Галину Михайлюк, большинство депутатов на заседании фракции поддержали кандидатуру Михайлюк, но представители Офиса президента сказали, что поддерживают кандидатуру Ясько, и таким образом был изменен выбор фракции.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три фракции призвали освободить Яременко от должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

На заседании 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Ясько.

Сегодня, 5 декабря, Верховная Рада не смогла назначить Ясько председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Решение поддержали лишь 186 депутатов. В полном составе не голосовали оппозиционные фракции, которые настаивали, чтобы отдельно проходило голосование за увольнение Яременко, и отдельно - за назначение Ясько.