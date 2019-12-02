"Слуга народа" решила, что вместо скандального Яременко комитет возглавит Ясько

30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

Фракция «Слуга народа» решила, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, который был замешан в секс-скандале, возглавит Елизавета Ясько.

Об этом сообщил источник во фракции «Слуга народа».

Читайте такжеНардеп Ясько хочет возглавить Комитет ВР по внешней политике вместо Яременко

Сейчас заседание фракции еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали уволить Яременко с должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Также 1 ноября депутат от «Слуги народа» Сергей Швец заявил, что фракция неформально решила, что Яременко больше не может возглавлять парламентский комитет.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что парламент на пленарной неделе 3-6 декабря рассмотрит вопрос об увольнении Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.