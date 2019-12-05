Пристайко об изменениях в Конституцию: это то, что записано в Минских договоренностях

По словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещал еще предыдущее правительство.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко утверждает, что изменения Конституции в части децентрализации были согласованы предыдущим правительством в рамках Минских договоренностей.

Об этом министр рассказал в общении с украинскими журналистами по результатам первого дня министерского совета ОБСЕ, сообщает Европейская правда.

"Президент Зеленский не один раз – тут вопрос не в его министрах, ни в его помощниках – он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем", - отметил он.

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По словам Пристайко, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещал еще предыдущее правительство и это было записано в Минских договоренностях.

"Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере у меня нет" - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в команде президента Владимира Зеленского готовы провести в Украине конституционную реформу по итогам "нормандской встречи", однако изменения ограничат вопросом децентрализации.