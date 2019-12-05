У Зеленского заявили о готовности изменить Конституцию после "нормандского саммита"

Ермак убежден, что изменения не будут угрожать целостности Украины.

В команде президента Владимира Зеленского готовы провести в Украине конституционную реформу по итогам "нормандской встречи", однако изменения ограничат вопросом децентрализации.

Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, передает "Европейская правда".

Он пояснил, что подобное требование предусмотрено Минскими договоренностями, потому и будет выполнено.

"Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он. И уточнил, что речь не идет о федерализации.

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По словам Ермака, изменения в Конституцию будут касаться передачи части полномочий на места, но также будут определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или автономия", - сказал помощник президента.

Он также выразил уверенность, что это не угрожает целостности Украины.

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Как сообщал УНИАН, ранее в СНБО рассказали о пяти сценариях Зеленского ко встрече "нормандской четверки".